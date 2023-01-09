В Бобруйске задержали топ-менеджера крупного завода

Опубликовано: 09.01.2023 09:39 , Обновлено: 09.01.2023

Бобруйские оперативники по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП) задержали 40-летнего заместителя директора одного из крупных промышленных предприятий города. Об этом сообщили в МВД 9 января.

Там заявили, что его взяли с поличным при получении взятки.

По информации МВД, мужчина больше года получал деньги от главы коммерческой организации за то, чтобы он решал вопросы оплаты ранее поставленных комплектующих для производства. Всего он получил 41 тыс. белорусских рублей, сообщили в милиции.

Уголовное дело возбудили как против топ-менеджера, так и против дающего взятку.