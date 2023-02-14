В Бобруйске задержали гендиректора "Белшины"

Опубликовано: 14.02.2023 20:20 , Обновлено: 13.11.2024

На совещании Александра Лукашенко с министрами правительства Беларуси 14 февраля стало известно, что генерального директора ОАО "Белшина" поместили в следственный изолятор.

Госагенство Белта сообщило, что его обвиняют в продаже продукции завода ниже себестоимости российским клиентам, а именно крупногабаритных шин.

“В настоящее время с российского рынка ушли западные конкуренты, и цены на эту продукцию начали расти”, - сообщило суть претензий Белта, не пояснив можно ли было продавать ниже себестоимости шины до ухода иностранных конкурентов.

На видео, сделанном во время заседания, Александр Лукашенко заявил, что директор подписал эксклюзивный контракт о продаже крупногабаритных шин ниже себестоимости на 16-20% с “российскими жуликами”. Те, в свою очередь, продавали, по словам Лукашенко, эти же шины выше себестоимости “почти на 60%”. Судя по всему, глава завода находится под стражей уже несколько дней.

На данный момент на сайте ОАО “Белшина” генеральным директором значится Андрей Николаевич Бунаков.