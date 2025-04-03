В Бобруйске ребёнок в детском саду получил перелом из-за сильного порыва ветра

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Опубликовано: 03.04.2025 11:17 , Обновлено: 03.04.2025

В Бобруйске в одном из детских садов днём 2 апреля произошёл инцидент, в результате которого один из воспитанников получил перелом ключицы. В Могилевском областном управлении МЧС рассказали об обстоятельствах происшествия и о состоянии малыша.

Травму малыш (возраст ребёнкав ведомстве не уточнили) получил во время прогулки. На него упала ветка дерева, обломившаяся под порывом сильного ветра

По данным Белгидромета, накануне в Могилевской области его порывы достигали скорости в 18 м/с, из-за чего в регионе синоптики официально объявили оранжевый уровень угрозы.









Пострадавшего ребёнка увезли в больницу, где ему поставили диагноз “перелом ключицы”, но после оказания медицинской помощи отпустили с родителями домой - дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Между тем, сотрудникам МЧС за минувшие сутки выезжатьна уборку деревьев пришлось ещё дважды - в областном центре, а в Бобруйске пришлось помогать с уборкой листа жести, которого порывом ветра сорвало с крыши детского сада.