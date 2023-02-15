В Бобруйске работница завода вылила на себя ведро серной кислоты
В Бобруйске сотрудница завода вылила на себя ведро серной кислоты и попала в больницу с химическими ожогами. Об этом сообщили в Следственном комитете 15 февраля.
Она рассказала следствию, что облилась серной кислотой «случайно».
По данным СК, женщина «в нарушение техники безопасности» попыталась вручную ускорить производство этилового спирта, что привело к сильным ожогам.
Теперь сотрудники комитета проводят проверку.
Темы: #Происшествия #Бобруйск #Могилев