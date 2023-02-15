В Бобруйске работница завода вылила на себя ведро серной кислоты

Опубликовано: 15.02.2023 15:13 , Обновлено: 13.11.2024

В Бобруйске сотрудница завода вылила на себя ведро серной кислоты и попала в больницу с химическими ожогами. Об этом сообщили в Следственном комитете 15 февраля.

Она рассказала следствию, что облилась серной кислотой «случайно».

По данным СК, женщина «в нарушение техники безопасности» попыталась вручную ускорить производство этилового спирта, что привело к сильным ожогам.

Теперь сотрудники комитета проводят проверку.