В Бобруйске мужчина припарковал авто у подъезда, а нашел его в озере. Что случилось?

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Опубликовано: 12.11.2024 16:16 , Обновлено: 13.11.2024

В Бобруйске Могилевской области 12 ноября мужчина припарковал свою машину возле подъезда, а затем нашел ее в озере рядом. И нет, это не проделки хулиганов. Об инциденте рассказали в МЧС.

Как сообщили там, вероятно, владелец Honda забыл поставить легковушку на ручной тормоз. Вот она и уехала сама. Нашел машину мужчина с помощью брелока автосигнализации.

Конечно, достать ее из озера сам мужчина не мог, поэтому и вызвал сотрудников МЧС. Они вместе с водолазом ОСВОД с помощью лебедки достали авто. По информации МЧС, машина получила механические повреждения.