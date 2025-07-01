В Бобруйске легковушка врезалась в маршрутку - 4 пострадавших

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Опубликовано: 01.07.2025 07:22 , Обновлено: 01.07.2025

В Бобруйске вечером 30 июня произошла авария с участие маршрутного транспортного средства. По информации местной милиции, на одном из перекрёстков легковушка врезалась в маршрутку. В результате пострадали 4 человека.

Авария случилась на пересечении улицы Пушкина и улицы Коммунистической около 17:45. Легковой Nissan, за рулём которого была 19-летняя автомобилистка, по предварительной версии ГАИ, не уступали дорогу маршрутку, которая шла по главной дороге, и врезалась в микроавтобус.

В результате с места ДТП в больницу увезли четверых пострадавших. По информации УВД Могоблисполкома, после обследования всех их медики отпустили домой.













ГАИ по факту ДТП начали проверку, а водителям рекомендовали “проявлять повышенное внимание и осторожность” при управлении транспортом и строго соблюдать все требования Правил дорожного движения.