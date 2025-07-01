В Бобруйске легковушка врезалась в маршрутку - 4 пострадавших
В Бобруйске вечером 30 июня произошла авария с участие маршрутного транспортного средства. По информации местной милиции, на одном из перекрёстков легковушка врезалась в маршрутку. В результате пострадали 4 человека.
Авария случилась на пересечении улицы Пушкина и улицы Коммунистической около 17:45. Легковой Nissan, за рулём которого была 19-летняя автомобилистка, по предварительной версии ГАИ, не уступали дорогу маршрутку, которая шла по главной дороге, и врезалась в микроавтобус.
В результате с места ДТП в больницу увезли четверых пострадавших. По информации УВД Могоблисполкома, после обследования всех их медики отпустили домой.
ГАИ по факту ДТП начали проверку, а водителям рекомендовали “проявлять повышенное внимание и осторожность” при управлении транспортом и строго соблюдать все требования Правил дорожного движения.