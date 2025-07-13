В Бобруйске коммунальники посыпали улицы "призрачным" песком. Это что такое?<
В комитете Госконтроля (КГК) обвинили бобруйских коммунальников в использовании "песка-призрака". За него на одну из служб в городе наложили взыскание в виде 210 тыс. рублей.
“Выяснилось, что в расценки стоимости выполненных работ по посыпке улиц противогололедными материалами включался песок, которого в соответствии с бухгалтерскими документами на предприятии не было”, — сообщили в КГК.
В Госконтроле не уточнили, сыпали ли на самом деле песок на улицах Бобруйска, когда он просто как-то не был отражён в бухгалтерии, или тот был только на бумаге? Тем не менее, в КГК потребовали вернуть в бюджет более 210 тыс. рублей за “призрачный песок”.
“В настоящее время по требованию Комитета госконтроля часть средств уже возвращена в бюджет. Возмещение оставшейся суммы находится на контроле. Материалы проверки переданы в органы финансовых расследований”, — сообщили в Госконтроле.