В Бобруйске коммунальники посыпали улицы "призрачным" песком. Это что такое?<

Опубликовано: 13.07.2025 08:11 , Обновлено: 13.07.2025

В комитете Госконтроля (КГК) обвинили бобруйских коммунальников в использовании "песка-призрака". За него на одну из служб в городе наложили взыскание в виде 210 тыс. рублей.

“Выяснилось, что в расценки стоимости выполненных работ по посыпке улиц противогололедными материалами включался песок, которого в соответствии с бухгалтерскими документами на предприятии не было”, — сообщили в КГК.

В Госконтроле не уточнили, сыпали ли на самом деле песок на улицах Бобруйска, когда он просто как-то не был отражён в бухгалтерии, или тот был только на бумаге? Тем не менее, в КГК потребовали вернуть в бюджет более 210 тыс. рублей за “призрачный песок”.