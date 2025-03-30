В Белыничах 4 ребёнка попали в больницу из-за отравления угарным газом

Опубликовано: 30.03.2025 12:47 , Обновлено: 30.03.2025

В Белыничах Могилёвской области сразу четыре ребёнка - девочки 11-12 лет - попали в больницу из-за отравления угарным газом. Подробности ЧП 30 марта рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.

Детей в Белыничскую районную больницу госпитализировали в 16:05 в субботу, 29 марта. Врачи диагностировали у девочек отравление угарным газом средней степени тяжести.

[info_b]Угарный газ представляет собой монооксид углерода, то есть химическое соединение, состоящее из одного атома кислорода и углерода. При стандартных условиях — это бесцветный газ без вкуса и запаха, легче воздуха, очень токсичный для человека. Концентрация в воздухе более 0,1% приводит к смерти в течение одного часа.

Основными симптомами отравления угарным газом являются следующие:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

слабость.

При появлении этих симптомов следует немедленно покинуть помещение и оперативно обратиться за медицинской помощью.[/info_b]

Как выяснилось после того, как спасателей проинформировали о ЧП, дети находились в гостях у знакомых, в доме которых установлено печное отопление. Хозяин дома вытопил печь ещё утром, а в течение дня у всех четырёх девочек появились признаки общего недомогания. Родители решили обратиться за медицинской помощью и после осмотра детей было принято решение госпитализировать.

“Предварительные данные указывают на то, что отравление произошло из-за преждевременного закрытия задвижки дымохода, что привело к накоплению угарного газа в помещении”, - дали свою оценку произошедшего специалисты МЧС.

В связи с данным ЧП в ведомстве напомнили основные правила безопасности, которые следует строго соблюдать в домах с печным отоплением: