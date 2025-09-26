В Беларуси заблокировали ещё один сайт «за дискредитацию власти»

Опубликовано: 26.09.2025 13:49 , Обновлено: 26.09.2025

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси 26 сентября сообщили о блокировке ещё одного интернет-ресурса за нарушения Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации". В информационных материалах, размещённых на сайте, прокуроры Могилевской области усмотрели "заведомо ложные сведения, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления".

Государственная инспекция по электросвязи Министерства связи и информатизации ограничила доступ к интернет-ресурсу “Бульбаш” с доменным именем bulb-ash.info. Как пояснили в Генпрокуратуре, там выкладывали в открытый доступ персональные данные белорусских чиновников, милиционеров, прокурорских работников и прочих должностных лиц госорганов, включая личные телефоны и адрес проживания. Информация сопровождалась комментариями о профессиональной деятельности госслужащих.

“В ряде случаев информация имела явно негативную оценку действий должностных лиц, а также оскорбление представителей власти в связи с исполнением ими служебных обязанностей”, - пояснили в Генпрокуратуре решение о блокировке ресурса.

[inf]В ведомстве напомнили, что согласно подпункту 1.3 п.1 ст.38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещается распространять информацию, которая направлена на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам стран или запрещено настоящим Законом, иными законодательными актами.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр информации Беларуси Марат Марков в июне этого года сообщал, что Мининформ вместе с правоохранителями “ограничили” работу 18 тыс. ресурсов — сайтов и пабликов. Из них почти 7 тыс., по данным главы ведомства, признали экстремистскими.