В Беларуси заблокировали ещё два сайта

Опубликовано: 25.07.2025 09:04 , Обновлено: 25.07.2025

В Генпрокуратуре Беларуси сообщили, что могилевские прокуроры распорядились ограничить доступ к сайтам «Правозащитники против пыток» и «Мемориал ПЗК» с доменными именами protivpytok.org и memopzk.org.

В ведомстве уточнили, что сайты обвинили в нарушении подпункта 1.3 стати №38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» и размещении “заведомо ложных сведений о политическом положении Республики Беларусь, правовом положении граждан”.

Также прокуроры заявили, что заблокированные интернет-ресурсы размещали “экстремистские материалы, которые направлены на дискредитацию главы государства, органов власти и управления”.

“Во исполнение постановлений прокурора Могилевской области Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информации ограничила доступ к ресурсам «protivpytok.org» и «memopzk.org»”, - сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее Telegraf.news писал, что министр информации Беларуси Марат Марков 6 июня сообщил, что Мининформ вместе с правоохранителями “ограничили” работу 18 тыс. ресурсов — сайтов и пабликов. Из них почти 7 тыс., по данным главы ведомства, признали экстремистскими.

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