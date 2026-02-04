В Беларуси за месяц на пожарах погибли 129 человек – МЧС

Опубликовано: 04.02.2026 12:28 , Обновлено: 04.02.2026

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский сообщил 4 февраля, что в Беларуси буквально за месяц на пожарах погибли 129 человек. Чиновник признал, что это "серьезный" рост показателя по сравнению с предыдущим периодом.

По словам главы МЧС (Министерства по чрезвычайным ситуациям), лишь в 20% случаев речь шла о неправильном отоплении или неисправности печей. Ещё в 20% пожары со смертельным исходом были связаны с электроприборами. А 60% – это неосторожное обращение с огнем.

“МЧС принимает активные меры по реагированию на эти факты. Наши подразделения ежесуточно обеспечивают выезды более чем на тысячу сообщений о пожарах и других чрезвычайных ситуациях. Кроме того, проводится комплексная работа в жилом секторе с населением по доведению информации о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Работа ведется ежедневно и направлена на главное – сохранение жизни и безопасности людей” , – подчеркнул министр.

Глава МЧС не уточнил, с чем связан серьезный рост смертности на пожарах, и какие ещё меры можно предпринять, чтобы предотвратить увеличение смертности на пожарах в будущем.