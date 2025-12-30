В Беларуси в декабре погибло 10 детей. Генпрокуратура дала задание белорусам

Опубликовано: 30.12.2025 13:49 , Обновлено: 30.12.2025

В пресс-службе Генеральной прокуратуры (Генпрокуратура) Беларуси сообщили, что за весь 2025 год в стране погибли от внешних причин 106 детей. Причём только за последние три недели декабря таких смертей было 10.

“Обеспечение безопасности несовершеннолетних, сохранение их жизни и здоровья – важнейшая задача, которая стоит не только перед госорганами и госорганизациями, но и перед родителями, а также в целом перед всем обществом”, – заявили в Генпрокуратуре.

Ведомство попросило напомнить детям во время школьных каникул “правила безопасного поведения дома и на улице”.

Тем временем начальник управления Генпрокуратуры Дмитрий Брылев перечислил основные причины смертей. Среди них – детская неосторожность и беспечность, а также несоблюдение “элементарных правил безопасности” и “ослабленный родительский контроль”.

“В период каникул у несовершеннолетних появляется больше свободного времени. Они чаще предоставлены сами себе. В связи с этим увеличивается риск бытового и уличного травматизма, а также риск их гибели. Особую тревогу вызывают факты выпадения детей из окон, от чего в текущем году мы уже лишились 10 жизней”, – заявил сотрудник прокуратуры.

“Взрослым важно помнить, что даже минутное отсутствие ребенка в их поле зрения, незакрытие окон и необеспечение их блокираторами, замками могут привести к трагическим последствиям. В условиях отрицательных температур законным представителям и педагогам необходимо еще раз разъяснить детям правила поведения у воды и опасность нахождения на льду”, – сообщил госслужащий.

По его словам, также травмоопасным является и катание на тюбингах (“ватрушках”), а чтобы сделать отдых приятным, следует кататься на них только в специально отведённых местах и на подготовленных трассах.

При этом Генпрокуратура запретила привязывать их друг к другу и кататься на одном тюбинге вдвоём или втроём.

Также в ведомстве напомнили про фликеры и правила перевозки детей в автомобилях.

“На сегодня в стране погибло 25 несовершеннолетних (на дорогах - Ред.). Часто это происходит из-за неосторожности взрослых, в том числе несоблюдения правил дорожного движения, причем как взрослыми, так и детьми”, - заявили в Генпрокуратуре.

“В связи с этим нельзя забывать о том, что фликер на одежде ребенка повышает его безопасность, делает более видимым для водителя в темное время суток. Как пример, 20 декабря этого года в деревне Пряльники Воложенского района в ДТП погиб малолетний 20 года рождения. Он перебегал проезжую часть в неустановленном для пешехода месте. Мальчик не был обозначен световозвращающими элементами. Жизнь и здоровье детей очень часто находятся в руках взрослых. Уважаемые взрослые, будьте внимательными и ответственными”, - сообщил Дмитрий Брылев.