В Беларуси признали экстремистским формированием объединение издателей

Опубликовано: 09.03.2026 14:14 , Обновлено: 09.03.2026

В государственный перечень экстремистских формирований, опубликованный на сайте МВД, были внесены сразу несколькими издательств, которые специализировались на выпуске книг на белорусском языке. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

Речь идет об объединении, в которое вошли «Фонд Kamunikat.org», Lohvinau Publishing House и Andrei Yanushkevich Publishing. Согласно обновленному списку МВД, эти организации, которые давно не работают в Беларуси, а функционируют за границей, признаны экстремистским формированием.

В список также попали физические лица, которые, по информации ведомства, причастны к деятельности этих организаций. Среди них: Ярослав Иванюк, Дмитрий Колос, Игорь Логвинов, Вацлав Богданович, Андрей Янушкевич и Александр Евдаха.

Решение коснулось не только самих юридических лиц но их интернет-ресурсоы и официальных сообществ издательств в социальных сетях.

Напоминаем, что цитирование или даже сохранившиеся в истории браузеров и мессенджеров ссылки на признанные экстремистскими ресурсы, могут стать основанием для угловного преследования на территории Беларуси с реальными или условными тюремными сроками.