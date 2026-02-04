В Барановичах школьники "заминировали" школу из-за ссоры в Minecraft

Опубликовано: 04.02.2026 14:43 , Обновлено: 04.02.2026

В Барановичах одна из школ получила письмо с сообщением о минировании здания. Замдиректора (заместитель директора) учебного заведения сразу же сообщила о письме в милицию.

Сотрудники ГОВД (Городской отдел внутренних дел) Барановичей установили, что письмо было написано от имени 13-летнего ученика другой школы. Однако тот заявил, что никаких писем не отправлял.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что от его имени письмо отправил его бывший товарищ по игре в Minecraft на одном из серверов. Мальчик рассказал, что исключил из сообщества одного из пользователей. А тот в отместку пригрозил ему в Telegram, что от его имени в разные школы города будут отправлены сообщения с текстом о минировании.

«Последствия «шутки»: массовая эвакуация, работа экстренных служб (МЧС, кинологи, сапёры), срыв учебного/рабочего процесса. Виновник и его родители будут обязаны возместить весь материальный ущерб», – сообщили в милиции.

В Беларуси ложные сообщения о минировании – это предмет уголовного разбирательства, напомнили в милиции.