В Барановичах автомобиль снес паровоз
📷 Фото
В Барановичах поздно вечером 26 марта 22-летний парень на автомобиле Audi снес конструкцию в виде паровоза. Об этом сообщили в ГАИ Брестской области.
По данным инспекторов, молодой человек не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на декоративную скульптуру паровоза.
В итоге повреждения получил как автомобиль, так и дорожное покрытие, тротуар, постамент.
Оказалось, мужчина был нетрезвый. У него выявили 1,5 промилле алкоголя.
Как рассказали в ГАИ, на парня составили административные материалы, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. А автомобиль отправили штрафплощадку.