В Барановичах автомобиль снес паровоз

📷 Фото

Опубликовано: 27.03.2023 11:57 , Обновлено: 27.03.2023

В Барановичах поздно вечером 26 марта 22-летний парень на автомобиле Audi снес конструкцию в виде паровоза. Об этом сообщили в ГАИ Брестской области.

По данным инспекторов, молодой человек не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на декоративную скульптуру паровоза.

В итоге повреждения получил как автомобиль, так и дорожное покрытие, тротуар, постамент.

Оказалось, мужчина был нетрезвый. У него выявили 1,5 промилле алкоголя.

Как рассказали в ГАИ, на парня составили административные материалы, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. А автомобиль отправили штрафплощадку.