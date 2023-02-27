В автобусе на границе с Литвой нашли тело белоруса

Опубликовано: 27.02.2023 14:02 , Обновлено: 27.02.2023

На литовском пограничном пункте Друскининкай в ночь на 27 февраля в рейсовом автобусе обнаружили тело белоруса.

Как сообщили в полиции, 53-летний пассажир рейсового автобуса «Варшава-Белосток-Гродно» умер около 2 часов ночи.

«Состояние здоровья мужчины резко ухудшилось во время поездки. К сожалению, помочь было уже невозможно», — пишет tv3.lt.

В свою очередь очевидцы рассказали порталу «АвтоГродно», что «мужчина начал хрипеть» и «звук был странный».

«Мужчине начали делать “реанимацию” сначала пассажиры маршрутки, как им сказали врачи по телефону. Потом долго литовские медики еще пытались помочь. Не помогло», — отметили они.