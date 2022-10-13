В Австрии из фуры белоруса вылилось 40 л серной кислоты

Опубликовано: 13.10.2022 09:59 , Обновлено: 13.10.2022

В Австрии в фуру водителя из Беларуси врезался грузовик местного жителя, из-за чего на дорогу вылилось 30-40 литров серной кислоты. Об инциденте сообщил портал Polizei-nachrichten.

ДТП произошло еще 8 октября.

41-летний белорус остановил свою фуру на обочине из-за повреждения шины. Через какое-то время местный житель, 59-летний водитель грузовика, проезжая по трассе, не заметил фуру и врезался в ее заднюю часть.

К счастью, белоруса в ней уже не было. Но от удара разорвало тент полуприцепа фуры. Из нее выпали аккумуляторы, и на дорогу вытекло около 30-40 литров серной кислоты.

Никто из водителей не пострадал. А вот машины получили серьезные повреждения, и их пришлось эвакуировать.

Ранее Телеграф писал, что фура, трактор и микроавтобус столкнулись на дороге Р-31 недалеко от деревни Дражня Светлогорского района Гомельской области. А позже из-за них в кювете оказался грузовик Iveco.

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