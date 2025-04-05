В агрогородке под Брестом прогремел взрыв – погиб подросток

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Опубликовано: 05.04.2025 11:15 , Обновлено: 05.04.2025

Следственный комитет Беларуси сообщил о трагическом происшествии в агрогородке Страдечь Брестского районе. Там во дворе одного из частных домов вечером 4 апреля прогремел взрыв.

Как выяснили следователи, во дворе взорвался неустановленный боеприпас - его корпус следователи обнаружили там же в груде металлолома.

При взрыве в зоне поражения оказались три человека - хозяин дома и двое его внуков-подростков 14 и 15 лет. Один из мальчиков от полученных травм скончался. Пенсионер и второй мальчик выжили, но им потребовалась экстренная медицинская помощь.









Следственный комитет по данному факту уже возбудил уголовное дело - по части 2 статьи 295 Уголовного кодекса - незаконные действия в отношении взрывчатых веществ. Следователи пока не выяснили, откуда взялся снаряд на участке частного дома. Все обстоятельства трагедии выясняются.