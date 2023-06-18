В Абхазии 4-летнего мальчика из Беларуси унесло течением горной реки
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В МЧС Абхазии сообщили, что 17 июня 4-летнего мальчика Александра Вакулича из Пинска унесло течением реки Гега. Он приехал с родителями на Кавказ на отдых.
“Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в 20 часов 34 минуты. Более полусотни спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры ведут поиски ребёнка с вечера минувшего дня. На место происшествия выехал министр, генерал-лейтенант Лев Квициния”, - сообщили в местном МЧС.
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