В Абхазии 4-летнего мальчика из Беларуси унесло течением горной реки

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Опубликовано: 18.06.2023 19:52 , Обновлено: 18.06.2023

В МЧС Абхазии сообщили, что 17 июня 4-летнего мальчика Александра Вакулича из Пинска унесло течением реки Гега. Он приехал с родителями на Кавказ на отдых.

“Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в 20 часов 34 минуты. Более полусотни спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры ведут поиски ребёнка с вечера минувшего дня. На место происшествия выехал министр, генерал-лейтенант Лев Квициния”, - сообщили в местном МЧС.

https://youtu.be/Ncn3j4Vyc3Y