"Успели" - В ГАИ показали, как на трассе под Минском остановили авто за превышение, но вместо штрафа устроили водителю "коридор"

🎥 Видео

Опубликовано: 08.09.2024 11:40 , Обновлено: 08.09.2024

В официальном аккаунте Госавтоинспекции Беларуси в TikTok на днях появилось видео с трассы "Минск-Микашевичи". Инспекторы остановили там Volkswagen Tiguan, который нёсся по трассе с явным превышением скорости. Однако, вместо того, чтобы выписать водителю кроссовера штраф, инспекторы устроили ему "коридор" сопровождения. Видео в соцсети уже набрало больше 2,4 млн просмотров.

Столь лояльное отношение сотрудников ГАИ к нарушителю объяснилось нестандартной ситуацией. Оказалось, что за рулём машины был мужчина, который вёз дочку в больницу скорой помощи. Та находилась на заднем сиденье в бессознательном состоянии. Когда дочке стало плохо, родители решили не дожидаться, пока “скорая” доберётся к ним по вызову, а самостоятельно доставить её в больницу.

Когда мать бегло объяснила ситуацию инспекторам, остановившим авто за превышение, те не только не стали оформлять протокол нарушения ПДД, но и предложили сопроводить автомобиль до столичной больницы скорой помощи. Включив проблесковые маячки и при необходимости - звуковые спецсигналы, автомобиль ГАИ “расчищал” путь следовавшему за ним автомобилю. В результате доставить пациентку в больницу удалось “в кратчайшие сроки”.

“За 8 минут долетели. Успели. Спасли, время сыграло роль. Сотрудникам респект!!! Умнички”, - написал под видео один из комментаторов.

Отозвалась в комментариях и сама девушка, которой помогли отзывчивые инспекторы. Она поблагодарила их за помощь, отметив, что “каждая минута на счету была”. По словам самой девушки, после госпитализации её “откапали” и, стабилизировав её состояние, через несколько дней отправили домой.