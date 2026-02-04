Улицу в «Минск-Мире» затопило водой в 20-градусный мороз

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Опубликовано: 04.02.2026 08:56 , Обновлено: 04.02.2026

Вечером 3 февраля, когда температура воздуха в Минске приблизилась к 20-градусным значениям со знаком минус, на одной из улиц в жилом микрорайоне «Минск-Мире» прорвало трубу холодного водоснабжения. Очень быстро участок дороги превратился в локальный филиал итальянской Венеции.

По данным агентства “Минск-Новости”, инцидент произошёл около 18:00 в районе дома 23 по улице М. Савицкого.

Аварийная бригада “Минскводоканала” установила, что прорвало трубу водопроводной сети диаметром 150 мм. Прорыв удалось оперативно локализовать и даже не пришлось надолго оставлять местных жителей без воды.

Проблем в условиях сильных морозов могла доставить сама вода, залившая, как видно на кадрах очевидцев, большой участок проезжей части. Однако специалисты отчитались, что сразу же после схода воды техника работники районного «Ремавтодора» оперативно обработали участок солью.