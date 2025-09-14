Украинцы подорвали железную дорогу, ведущую на курорт в России. БелЖД предупредила об изменении графика

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Опубликовано: 14.09.2025 14:53 , Обновлено: 31.03.2026

В ГУР Украины подтвердили свою причастность к подрыву железной дороги в Орловской области России, которая ведёт в Краснодарский край на курорт Адлер.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР) сообщили, что украинских спецслужбы причастны ко взрыву около железной дороги в Орловской области.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что российские военные во время проверки железнодорожных путей на участке Малоархангельск — Глазуновка нашли взрывные устройства. Однако при обезвреживании два служащих Росгвардии погибли на месте, а третий умер в больнице.

В ГУР Минобороны Украины ранее заявили, что 13 сентября провели операцию «по прекращению железнодорожного сообщения» на направлении Орел — Курск.

Из-за подрыва железнодорожных путей российский поезд, идущий через Беларусь, поменял маршрут и опоздает на 6 часов, сообщили в БелЖД.

В компании предупредили, что 14 сентября 2025 года поезд №359 Адлер-Калининград отправлением из Адлера 12 сентября 2025 года в Беларусь въедет с опозданием ориентировочно 6 часов.

Белорусская железная дорога традиционно предложила белорусам в данном случае ‘с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок”.