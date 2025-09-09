УБЭП задержал учредителей одного из крупнейших таксопарков Беларуси

Опубликовано: 09.09.2025 09:29 , Обновлено: 09.09.2025

В Министерстве внутренних дел 9 сентября сообщили о задержании двух учредителей одного из крупнейших таксопарков Беларуси по обвинению в уклонении от уплаты налогов. По информации ведомства, вместе с учредителями задержали ещё четырёх менеджеров компании. Узнали подробности.

Задержание провели после того, как деятельность таксопарка пристально изучили сотрудники Управления по борьбе с экономической преступностью (УБЭП) минского ГУВД, их коллеги из Министерства по налогам и сборам, а также Транспортной инспекции. По их информации, коммерческая структура, на которую работало более тысячи водителей, неправильно отражала в бухгалтерских отчетах их заработки.

По словам заместителя начальника ГУБЭП МВД Юрия Пицко, неуказанные в официальных отчётах суммы водителям фактически выплачивали по “серой схеме” - либо выдавая на руки безо всякого отражения в отчётах (и, соответственно, без уплаты налогов), либо переводя им деньги под видом “возмещения фиктивных затрат на топливо или обслуживание автомобиля”.

“К подтверждающим отчетам прикреплялись фиктивные чеки, водители работали без таксометров и кассовых суммирующих аппаратов, квитанции клиентам не выдавались”, - перечислил Пицко список нарушений со стороны самих водителей.

Как следствие, сумму недоплаченных в бюджет государства налогов правоохранители предварительно оценили в 5 млн рублей . Эти средства, по версии следствия, топ-менеджеры тратили на покупку элитных объектов недвижимости, дорогих авто и прочих предметов роскоши (в числе перечисленного изъятого имущества - дорогостоящие аксессуары, три иномарки и “крупная сумма наличных”).

“Примечательно, что во избежание возможного проведения налоговой проверки таксопарк номинально сменил юридический адрес. Аналогичную противоправную деятельность фигуранты вели и при руководстве тремя ранее ликвидированными так называемыми черными таксопарками, переоформленными на подставных лиц - иностранцев”, - рассказал о нюансах схемы ухода от уплаты налогов Пицко.

Начальник управления Министерства по налогам и сборам (МНС) Татьяны Чеботарь пояснила, что учредители компании, по сути, воспользовались особенностями белорусского законодательства, которое позволяет в течение первых двух лет работать без проверок контролирующих органов. По истечении такого “защитного периода”, по словам чиновницы, такие фирмы, как правило, подают на ликвидацию. В результате правоохранители выявили целую группу “взаимозависимых компаний”, которые уже ликвидированы путём реорганизации.

“При этом налоговыми органами неоднократно предлагалось данным компаниям в добровольном порядке исполнить налоговое обязательство и уплатить причитающуюся сумму налогов в бюджет. Вместе с тем плательщики не отреагировали на предложение налогового органа”, - рассказала представительница МНС.

В отношении подозреваемых Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, по которым им может грозить до 7 лет лишения свободы .