УБЭП задержал трёх аграриев на Минщине за незаконную добычу полезных ископаемых на 2 млн рублей

Опубликовано: 05.01.2026 09:39 , Обновлено: 05.01.2026

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) УВД Минской области задержали трёх работников сельхозсферы и арестовали их имущество, обвинив их в самовольной добыче полезных ископаемых. Ущерб государству, причинённый за полгода, в подразделении экономической милиции оценили более чем в 2 миллиона рублей.

Полезным ископаемым, стоимость которого оценили в миллионы рублей, оказался обычный песок, который часто используют в строительстве. Его, по данным УБЭП, самовольно вывозили с земель сельхозназначения одного из государственных предприятий. В общей сложности за полгода незаконно добыли и вывезли более 11 тысяч тонн песка.

В результате милиция возбудила уголовное дело за нарушение правил охраны недр (максимальный штраф по этой статье, предусмотренный для юридических лиц – до 500 базовых величин, то есть до 22,5 тыс. рублей). По данном делу пока проходят минимум три фигуранта - 48-летний руководитель частной организации и его 39-летний заместитель, а также 64-летний главный агроном государственного предприятия. В милиции установили, что вывозили песок при посредничестве фирмы, специализирующейся на доставке материалов к строящимся объектам на территории Минска.

Как пояснил начальник отдела УБЭП УВД Минщины Вячеслав Порганаев, “с учётом масштаба преступной деятельности”, фигурантов дела не только задержали, но и наложили на их имущество арест.