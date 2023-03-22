У австрийского замка в лесу нашли скелет белоруса

Опубликовано: 22.03.2023 11:49 , Обновлено: 22.03.2023

Недалеко от популярной туристической достопримечательности австрийского города Инсбрука, замка-музея Амбрас, обнаружили труп мужчины, полностью превратившийся в скелет. Полиция федеральной земли Тироль установила, что погибший - 39-летний белорус, пропавший в этих местах больше двух лет назад.

Скелетированный труп в окрестностях одной из главных достопримечательностей Инсбрука обнаружили 24 февраля 2023 года. Согласно сообщению местной полиции, его нашли на крутом лесном склоне, ведущем к ручью Лансербах, что к востоку от замка Амбрас.

В полиции подчеркнули, что признаков насильственной смерти не было, а установить личность погибшего помог анализ ДНК. Как оказалось, погибший 39-летний мужчина на момент смерти проживал в Австрии. В полицию о его пропаже заявление подал хозяин дома, в котором он проживал. Случилось это более двух лет назад - 13 октября 2020 года, и с тех пор белорус числился пропавшим без вести.