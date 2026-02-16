Три иностранца с оружием ворвались в дом под Смолевичами

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Опубликовано: 16.02.2026 08:25 , Обновлено: 16.02.2026

Три человека пострадали сегодня ночью в результате вооруженного разбоя на Минщине. По информации Министерства внутренних дел (МВД), трое вооружённых иностранцев ворвались в частный дом, причём сделали это по заказу. К делу уже подключён Интерпол.

Всё произошло сегодня ночью на территории Смолевичского района. Сигнал в милицию поступил около 4:00 - в частном доме сработала тревожная сигнализация.

По приезду на место ЧП сотрудникам Жодинского отдела Департамента охраны пришлось блокировать дом - в нём засели трое вооруженных нападавших. По информации милиции, злоумышленники оказали сопротивление, поэтому правоохранителям пришлось применить оружие. В результате двух преступников задержали сразу, а вот третьему удалось сбежать, причём с оружием.

На территории Жодинского и Смолевичского района ввели специальный план по задержанию вооруженных преступников и через какое-то время сбежавшего удалось поймать.





















По данным МВД, нападение совершили молодые иностранцы (точное гражданство пока не уточняли). Одни из них и вовсе несовершеннолетний - ему всего 17, двум другим - едва исполнилось 18 лет.

Также в ведомстве сообщили о трёх пострадавших. Идёт ли речь о хозяевах дома, в который ворвались преступники, в ведомстве не уточнили, пообещав раскрыть подробности позднее. Известно, что пострадавшие - пенсионеры в возрасте 64-68лет. Всех троих доставили в больницу.

В МВД также сообщили, что само нападение носит заказной характер, в связи с чем к разбирательству по делу подключили сотрудников Национального центрального бюро Интерпола.