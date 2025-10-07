Таможня показала белорусам за какие товары из России можно лишиться 250 000 рублей

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Опубликовано: 07.10.2025 14:25 , Обновлено: 07.10.2025

На белорусско-российском участке границы в ходе оперативно-розыскных действий и специальных мероприятий была задержана крупная партия товаров, которые ввозились в Беларусь с нарушениями закона. Во всяком случае так утверждает Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК).

“Документы на весь товар… оказались недействительными”

Инцидент произошел на автомобильной дороге М4. Сотрудники таможенной службы остановили грузовой автомобиль Mercedes-Benz, в кузове которого находилось 15 тысяч единиц различной продукции. Среди изъятого:

Макбуки (ноутбуки Apple);

Компоненты для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

Пневматическое оружие и оптические прицелы к нему;

Компьютерная, бытовая и строительная техника.

По словам пресс-службы таможни, водитель транспортного средства, принадлежащего белорусской транспортной компании, предоставил для контроля документы на груз, которые, однако, не имели юридической силы.









































«Документы на весь товар, предоставленные водителем белорусского перевозчика для таможенного контроля, оказались недействительными», — сообщили в ГТК.

Последствия для нарушителей

У таможенников, как они уверяют, есть все основания полагать, что товары были ввезены на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без оформления таможенной декларации и оплаты обязательных платежей. В настоящее время собирается доказательная база для подтверждения этого факта в рамках проводимых проверок.

[inf] Таможенное декларирование — это процедура заявления таможенному органу сведений о товарах, перемещаемых через границу, а также о целях их перемещения. Она обязательна для расчета и взимания таможенных платежей. Отсутствие декларации или предоставление недостоверных сведений является административным правонарушением. [/inf]

Тем временем в отношении перевозчика уже начат административный процесс по статье 13.12 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Республики Беларусь. Причем санкции этой статьи весьма серьезны.

«Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 50 % от стоимости предмета административного нарушения. В данном случае общая стоимость груза составила более 500 тыс. белорусских рублей», — уточнили в ГТК.

Таким образом, сумма штрафа может достигать 250 тысяч белорусских рублей. Это, кстати, далеко не единственная мера ответственности, которая может грозить нарушителям.

Что дальше?

Судя по заявлению таможенников, проверка продолжается. Естественно, вся изъятая продукция будет детально изучена. При этом специалисты должны будут оценить не только стоимость груза, но и возможные цели его нелегального ввоза. К тому же, составные части БПЛА и пневматическое оружие являются товарами, оборот которых строго регламентирован.

Впрочем, основной акцент в официальном заявлении делается именно на финансовых потерях, которые несет недобросовестный бизнес.