Таможня Беларуси объявила об обнаружении полтонны взрывчатки в машине из Польши

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Опубликовано: 07.04.2025 09:02 , Обновлено: 07.04.2025

Государственный таможенный комитет (ГТК) вечером 6 апреля отчитался о пресечении попытки ввоза из Польши в Беларусь порядка 580 кг особо мощной взрывчатки в микроавтобусе Mercedes. По данным ведомства, это крупнейшая в истории Беларуси партии взрывчатки, которую пытались провезти через границу.

За рулём автомобиля, по данным ГТК, находился 41-летний мужчина, который направлялся в Россию из Польши через белорусский пункт пропуска “Брест”.

“На основании системы анализа рисков таможенники направили авто на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса. На сканограмме увидели нехарактерные затемнения в области пола автомобиля, а также в стенке, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки”, - объяснили, как заподозрили неладное таможенники.

Подозрительный микроавтобус отправили на углубленный досмотр и, судя по кадрам, показанным в Telegram-канале ГТК, сотрудники таможни сняли всю внутреннюю обшивку авто. Под виброшумоизоляционными листами и листами ДСП, которыми были обшиты стенки и пол грузового отсека автомобиля, как заявили таможенники, и была спрятана взрывчатка.











Фото: ГТК РБ

























Вещество светло-серого и светло-желтого цвета, которым было наполнено пространство между стенками авто и обшивкой, как заявили специалисты Таможенной лаборатории после проведённой экспертизы - это мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат (ТЭН). Его общий вес составил 580 кг.

Водителя автомобиля задержали. Брестская таможня уже возбудила по данному факту уголовное дело по части 2 статьи 333-1 Уголовного кодекса в отношении водителя и “иных неустановленных лиц”. Санкция по данной статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.