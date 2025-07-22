Таможенники обвинили белоруса в ущербе на 650 000 рублей. Как узнали про "бизнес" в Польше?

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Опубликовано: 22.07.2025 12:10 , Обновлено: 22.07.2025

Белорусская таможня опубликовала фото, сделанные в Польше, которые, по ее мнению свидетельствуют о незаконном "бизнесе" 38-летнего белоруса, проживающего в Польше. Там рассказали, какой ущерб от его деятельности насчитали.

Гродненская региональная таможня объявила, что раскрыла “схему уклонения от уплаты таможенных платежей” мужчиной, который организовал доставку приобретенных товаров из-за рубежа в Беларусь.

















В ГТК утверждают, что 38-летний белорус принимал заказы на покупку и доставку в Беларусь одежды, обуви, детских игрушек, предметов бытовой техники, автомобильных запчастей.

После получения товаров, он раздавал их пересекающим границу “физическим лицам” в таком количестве, чтобы не превысить лимиты на беспошлинный ввоз. В таможне посчитали такой “бизнес” незаконным и насчитали ущерб республиканскому бюджету ущерб на сумму свыше 650 тыс. рублей.

“За уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере гражданин будет привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 231 УК Республики Беларусь. Уголовное дело возбуждено по материалам таможни Вороновским районным отделом Следственного комитета”, - пообещали в ГТК не уточнив, где сейчас находится белорус и как будут взыскивать ущерб, если он на территории Польши.