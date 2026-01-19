Такси в Минске влетело в МАЗ дорожников – трое в больнице

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Опубликовано: 19.01.2026 09:24 , Обновлено: 19.01.2026

В Минске на кольцевой (МКАД) минувшей ночью произошла серьёзная авария - легковой автомобиль врезался в грузовик дорожной службы, который в тот момент выполнял работы по обслуживанию автомагистрали. В результате три пассажира легковушки, включая двух детей, оказались в больнице.

По данным столичной Госавтоинспекции, авария произошла на внутреннем кольце МКАД, в районе 21-го километра. Судя по кадрам с места аварии, в ДТП попало такси сервиса “Яндекс Go” марки Renault. За рулём легковушки, как выяснили инспекторы, находился 50-летний водитель. Именно он, по версии ГАИ, отвлёкся от управления и врезался в МАЗ с прицепом, который, судя по всему, расчищал дорогу от снега.









В результате столкновения трём пассажирам такси потребовалась помощь. Это 33-летняя женщина и два ребёнка - 10-летняя девочка и 5-летний мальчик. Их доставили в больницу на обследование, об их состоянии в ГАИ ничего не сообщили.