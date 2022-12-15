Суд в Минске приговорил чиновника за обрушение моста на Немиге

Опубликовано: 15.12.2022 12:02 , Обновлено: 15.12.2022

Суд Центрального района Минска 15 декабря вынес приговор заместителю директора ГП «Горавтомост» по делу об обрушении моста через улицу Немига.

Его обвинили в служебной халатности по статье 428.Уголовного кодекса и дали 5 лет «домашней химии».

Как сообщали ранее в Генпрокуратуре, чиновник «знал о постоянно прогрессирующих дефектах ригеля промежуточной опоры путепровода», но «не организовал устранение подчиненными имеющихся дефектов на стадии, когда они являлись не опасными для сооружения и для устранения которых требовались минимальные затраты».

Напомним, ночью с 7 на 8 января 2022 года в самом центре Минска произошло обрушение пешеходной части моста через улицу Немига. Сначала чиновники заявили, что дело в «усталости конструкций» (в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур).