Суд в Минске приговорил бывшего замминистра энергетики к шести годам колонии

Опубликовано: 05.09.2024 14:22 , Обновлено: 05.09.2024

В четверг, 5 сентября, в суде Ленинского района Минска вынесли приговор бывшему заместителю министра энергетики Беларуси Михаилу Михадюку. За получение взяток его приговорили к шести годам лишения свободы колонии усиленного режима, однако весь срок отбывать экс-чиновнику не придётся из-за объявленной амнистии.

Экс-замминистра признали виновным по части 3 статьи 430 Уголовного кодекса Беларуси. За получение взятки в особо крупном размере ему грозило до 15 лет тюрьмы.

Как сообщило госагентство БЕЛТА, Михадюка признали виновным в получении “незаконного денежного вознаграждения” в 35 тыс. евро от представителя компании RIKO. Несмотря на то, что полученные средства он, по данным следствия, потратил на собственные нужды (на лечение своей сестры, реконструкцию и ремонт родительского дома и так далее), после предъявленных ему обвинений Михадюк вернул полученные незаконным образом деньги, а также дополнительно передал 5 тыс. рублей в качестве благотворительной помощи РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

В результате суд учёл эти обстоятельства и присудил бывшему замглавы Минэнерго всего 6 лет исправительной колонии в условиях усиленного режима. В связи с амнистией этот срок урезали на год. Кроме того, по общему правилу в срок наказания зачли срок его содержания под стражей до дня вступления приговора в законную силу - каждый день приравнивается к полутора дням лишения свободы.

Кроме тюремного заключения, Михадюку придётся также выплатить государству штраф в размере 1000 базовых величин (сегодня это 40 тыс. рублей). В течение ближайших 5 лет ему также запретили занимать любые должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.