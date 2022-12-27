Суд приговорил минчанина, который убил 14 котов, к 2 годам тюрьмы

Опубликовано: 27.12.2022 12:48 , Обновлено: 27.12.2022

Суд Фрунзенского района Минска 27 декабря вынес приговор 22-летнему парню, который убил 14 котов. Ему дали 3 года колонии (1 год сократили).

Минчанина признали виновным по части 1 и части 2 статьи 339−1 К Беларуси — жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель и увечье, совершенное из хулиганских и иных низменных побуждений, совершенное повторно.

Парня приговорили к трем годам колонии. Однако, в связи с амнистией, ему сократили срок заключения на один год. Поэтому он отправится в колонию общего режима на два года.

Также ему предъявили возмещение издержек на проведение экспертиз в размере 2200 рублей.

По материалам дела, минчанин поиздевался над 15 животными, из них 14 погибли. Выяснилось, что он убивал котов «из-за плохого настроения».