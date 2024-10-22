"Страшно в магазин заходить" - В Минске показали, как продавщица удерживала покупателя

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Опубликовано: 22.10.2024 09:38 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как продавщица минского магазина в подземном переходе держала двери торговой точки, чтобы покупатель оттуда не ушел. Что случилось, точно не известно. Комментаторы писали о воровстве.

На предложение проходящей мимо женщины вызвать милицию сотрудница магазина ответила, что правоохранителей уже вызвали. “Чтоб не убежал, подержите двери”, - попросила она помощи.

“Во жизнь настала, страшно в магазин заходить, еще не выпустят. Чего удерживали??” - спросил один комментатор.

“За то, что он украл, это статья. А удерживать не имели право, это “уголовка”, - написал другой.

[info_b]Действительно, в Уголовном кодексе (УК) Беларуси есть статья 183 “Незаконное лишение свободы”, предусматривающая лишение свободы на срок до пяти лет за незаконное удержание человека в помещении. Однако в ситуации должна разбираться милиция. [/info_b]

“Вот это, я понимаю, борьба за клиента”, - пошутил пользователь TikTok.

“Не оформил бонусную карту”, - продолжил юморить другой.

Кто-то же похвалил действия продавщицы магазина: “Надеюсь, ей премию дадут. С нашими девочками лучше не иметь проблем”.

“Я работал в магазине директором, покупатель может положить в карман все, что угодно, и скинуть на кассе или перед выходом из магазина. Законно будет его словить до приезда милиции, если он выйдет за дверь”, - ответил на комментарии о незаконном удержании один из юзеров.