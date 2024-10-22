"Страшно в магазин заходить" - В Минске показали, как продавщица удерживала покупателя
В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как продавщица минского магазина в подземном переходе держала двери торговой точки, чтобы покупатель оттуда не ушел. Что случилось, точно не известно. Комментаторы писали о воровстве.
На предложение проходящей мимо женщины вызвать милицию сотрудница магазина ответила, что правоохранителей уже вызвали. “Чтоб не убежал, подержите двери”, - попросила она помощи.
“Во жизнь настала, страшно в магазин заходить, еще не выпустят. Чего удерживали??” - спросил один комментатор.
“За то, что он украл, это статья. А удерживать не имели право, это “уголовка”, - написал другой.
[info_b]Действительно, в Уголовном кодексе (УК) Беларуси есть статья 183 “Незаконное лишение свободы”, предусматривающая лишение свободы на срок до пяти лет за незаконное удержание человека в помещении. Однако в ситуации должна разбираться милиция. [/info_b]
“Вот это, я понимаю, борьба за клиента”, - пошутил пользователь TikTok.
“Не оформил бонусную карту”, - продолжил юморить другой.
Кто-то же похвалил действия продавщицы магазина: “Надеюсь, ей премию дадут. С нашими девочками лучше не иметь проблем”.
“Я работал в магазине директором, покупатель может положить в карман все, что угодно, и скинуть на кассе или перед выходом из магазина. Законно будет его словить до приезда милиции, если он выйдет за дверь”, - ответил на комментарии о незаконном удержании один из юзеров.