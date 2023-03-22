Сторож белорусской фермы установил рекорд по алкогольному отравлению среди коллег — МВД
В белорусских агрокомплексах Гродненской области милиционеры за сутки выявили 11 пьяных работников. Рекорд по количеству промилле установил сторож одной из ферм. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале местного УВД.
Милиционеры Гродненского района 21 марта задержали 52-летнего сторожа фермы. Он находился на рабочем месте «с видимыми признаками алкогольного опьянения». В выдыхаемом воздухе сотрудники РОВД зафиксировали 2,9 промилле алкоголя.
Всего за сутки в области милиционеры выявили 11 сотрудников предприятий, которые в рабочее время находились состоянии алкогольного опьянения.
«По всем фактам составлены административные протоколы и лица были привлечены к административной ответственности», — сообщили в УВД.
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