Столб чёрного дыма заметили на стройке в экспериментальном ЖК в Минске

🎥 Видео

Опубликовано: 10.12.2025 11:11 , Обновлено: 10.12.2025

На одной из стройплощадок на территории экспериментального многофункционального комплекса “Северный Берег” в среду, 10 декабря, заметили столб густого чёрного дыма. ЧП сняли на видео очевидцы.

Кадрами с места происшествия поделились подписчики госагентства “Минск-Новости”. Судя по видео, возгорание произошло на территории одного из строящихся жилых домов - на кадрах видно, как что-то горит открытым пламенем и валит густой чёрный дым.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям пока инцидент не комментировали, но сообщениям очевидцев, на место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС. По информации Telegram-канала “Мерзкий Кокобай”, пожар уже потушили.