Стали известны причины провисания плиты в Витебской многоэтажке. Как починили?

Опубликовано: 08.01.2026 18:07 , Обновлено: 08.01.2026

В Витебском облисполкоме (областном исполнительном комитете) сообщили, что плита перекрытия в многоэтажном доме провисла из-за ремонта, "который проводился с нарушением регламентов и без разрешительной документации".

Кто и когда проводил ремонт, чиновники не уточнили. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Витебского горисполкома (городского исполнительного комитета) Игорь Дунец рассказал, что все жильцы дома, за исключением пострадавшей квартиры и жилья над ней, вернулись в дом.

Жильцам аварийных квартир пообещали, что они смогут вернуться домой только завтра. А пока они поехали к родственникам.

Тем временем в МЧС (Министерстве по чрезвычайным ситуациям) рассказали, что временные ремонтные работы заключались в том, чтобы установить телескопические опоры.

В здании возобновляют подачу газа, рассказали в МЧС, хотя ранее в облисполкоме писали, что подачу не прекращали.