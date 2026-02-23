Сразу 11 пожарных машин приехали тушить 6 квадратных метров в Минске

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Опубликовано: 23.02.2026 16:14 , Обновлено: 23.02.2026

В Минске на улице Есенина случился пожар, который на первый взгляд выглядел внушительно: черные клубы дыма.

На тушение приехало, как сообщили в МЧС (Министерстве по чрезвычайным ситуациям), сразу 11 машин спецтехники. Оказалось, что пожар был на местной СТО (станции технического обслуживания).

По прибытии подразделений МЧС специалисты выяснили, что произошло загорание складируемой резины на площади 6 кв. м. Причины и обстоятельства происшествия еще предстоит установить.