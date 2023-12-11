Спасатели пришли на помощь автобусу с детьми под Гродно

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Опубликовано: 11.12.2023 12:26 , Обновлено: 11.12.2023

Сотрудникам Островецкого отделения МЧС Гродненской области пришлось 11 декабря примерно 8:20 выехать для спасения школьного автобуса, который почему-то застрял в снегу на автодороге Керняны-Чернишки.

Работники МЧС обнаружили, что школьный автобус, следовавший по маршруту увяз в снегу и не мог выехать. В это время в салоне транспортного средства находилось 7 человек, из них пятеро детей.

Вытягивать машину пришлось буксировочным тросом. Никто из пассажиров машины и спасателей во время операции не пострадал. Почему дорога не была расчищена от снега, в МЧС не рассказали.