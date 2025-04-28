Спасатели показали, как снимали застрявшую на дереве на высоте 12 метров парашютистку под Малоритой
Спасателям Брестского областного управления МЧС днём 27 апреля пришлось расчехлять своё альпинистское снаряжение. Не самый ординарный вызов поступил на территорию аэродрома в Малоритском районе - там на дереве застряла парашютистка.
Как рассказали в МЧС, члены секции парашютного спорта Брестского аэроклуба совершали плановые прыжки с парашютом из самолета. Одну из парашютисток ветром снесло в сторону ближайшего леса вблизи аэродрома в Малоритском районе. Стропы её парашюта зацепились за дерево, в результате чего девушка оказалась в ловушке, зависнув на высоте порядка 12 метров.
Самостоятельно спуститься на землю у девушки не получилось - пришлось вызывать спасателей. В МЧС показали, как с помощью специального альпинистского снаряжения они помогли спортсменке спуститься.
Там её осмотрел врач местного аэроклуба, который констатировал, что в госпитализации девушка не нуждается.