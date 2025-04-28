Спасатели показали, как снимали застрявшую на дереве на высоте 12 метров парашютистку под Малоритой

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Опубликовано: 28.04.2025 09:22 , Обновлено: 28.04.2025

Спасателям Брестского областного управления МЧС днём 27 апреля пришлось расчехлять своё альпинистское снаряжение. Не самый ординарный вызов поступил на территорию аэродрома в Малоритском районе - там на дереве застряла парашютистка.

Как рассказали в МЧС, члены секции парашютного спорта Брестского аэроклуба совершали плановые прыжки с парашютом из самолета. Одну из парашютисток ветром снесло в сторону ближайшего леса вблизи аэродрома в Малоритском районе. Стропы её парашюта зацепились за дерево, в результате чего девушка оказалась в ловушке, зависнув на высоте порядка 12 метров.













Самостоятельно спуститься на землю у девушки не получилось - пришлось вызывать спасателей. В МЧС показали, как с помощью специального альпинистского снаряжения они помогли спортсменке спуститься.

Там её осмотрел врач местного аэроклуба, который констатировал, что в госпитализации девушка не нуждается.

https://youtu.be/_0HLxupan3U