Сотрудник автосалона в Минске обманул 60 клиентов на 400 тыс. рублей

Опубликовано: 26.11.2025 10:33 , Обновлено: 26.11.2025

Столичные следователи разбираются в обстоятельствах мошенничества в особо крупном размере, в котором обвинили 31-летнего сотрудника одного из автосалонов Минска. По версии следствия, мужчина обманул не менее 60 автовладельцев, завладев их имуществом на общую сумму более 400 000 рублей.

Как рассказали в Следственном комитете, подозреваемый, который в настоящее время находится под арестом, последние два года работал в одном из столичных автосалонов полировщиком, но свою преступную схему обогащения проворачивал вне рабочих стен. По версии следствия, через интернет мужчина находил объявления о продаже транспортных средств физическими лицами и втирался к ним в доверие под видом потенциального покупателя.

На первый взгляд, схема покупки авто, предлагаемая автовладельцам, была достаточно выгодной: мужчина вносил предоплату за машину, а оставшуюся часть суммы обещал выплатить в рассрочку и даже заключал с продавцами договор займа. Однако сразу же после подписания документов и внесения предоплаты, мужчина просто перепродавал приобретённые транспортные средства через площадки автохаусов и присваивал все деньги себе, не рассчитываясь с первоначальными продавцами.

Следователи также выяснили, что фигурант уголовного дела также брал в долг деньги у знакомых- под проценты и якобы на развитие бизнеса по перепродаже машин и запчастей. Однако по факту деньги мужчина никому не возвращал, а тратил всё на личные нужды.

На данный момент в уголовном деле, возбуждённом СК за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.209УК РБ, грозит лишением свободы на срок от 3 до 12 лет со штрафом), уже фигурирует 60 потерпевших. Однако следователи не исключают, что общая сумма ущерба в 400 тыс. рублей далеко не окончательная - следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.