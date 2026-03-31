Сотням белорусов выдали фальшивые визы в Польшу

Опубликовано: 31.03.2026 13:59 , Обновлено: 31.03.2026

По меньшей мере 230 белорусов незаконно въехали в Польшу по поддельным рабочим визам, оформленным на основании документов, выданных частной компанией в городе Лодзь, некогда центре текстильной промышленности страны. В обстоятельствах выдачи фальшивых виз сейчас разбирается польская прокуратура.

Выйти на организаторов очередной схемы визового мошенничества польских правоохранителям удалось случайно: сотрудники пограничной службы из Владиславово занимались другим делом, касающимся пребывания иностранцев в Польше. При анализе пограничного трафика, в их поле зрения попали документы, подлинность которых вызвала у них сомнения. При более тщательном расследовании оказалось, что случай подделки въездных виз был отнюдь не единичным.

Все ниточки вели следователей в Лодзь, к одному из местных обществ с ограниченной ответственностью. Частная фирма была открыта в декабре 2022 года гражданином Украины и по официальным документам должна была заниматься уборкой зданий и промышленных объектов, производством одежды, строительными работами, а также торговлей. Однако, по версии следователей, ничем из выше перечисленного на самом деле компания не занималась, а была создана исключительно для организации незаконного пересечения границы для иностранцев.

По данным польской погранслужбы, с момента своего создания до июня 2023 года компания выдала около 500 документов, подтверждающих поручение рабочего места для иностранцев. За получение каждой такой декларации, которая позволяла человеку получить рабочую визу в стране, с иностранца брали по 400 евро.

На данный момент следователи выявили уже порядка 230 граждан Беларуси, которые получили визы в польских консульских учреждениях в Беларуси по поддельным документам. При этом польские пограничники убеждены, что обращаясь в эту компанию, белорусы прекрасно “знали, что не смогут легально выполнять работу на условиях, указанных в декларациях”, то есть сознательно шли на подлог документов.

В Пограничной охране Польши не уточнили, какая судьба ждёт тех белорусов, которые попали в страну таким незаконным путём. Однако предоставление фальшивых документов для получения въездной визы считается грубым нарушением Визового кодекса ЕС. По общему правилу, это ведёт к автоматическому аннулированию визы. Более того, за подлог документов в Польше предусмотрена уголовная ответственность - ограничение или лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

А вот организаторам незаконного канала миграции грозит боле суровый тюремный срок - до восьми лет. На данный момент по делу проходит только одна фигурантка - 40-летняя украинка, сотрудница той самой фирмы в Лодзи. Однако следствие полагает, что она не была главным организатором, а её роль сводилась к ведению бухгалтерского учета и прочей официальной документации. Женщину после задержания 26 марта предъявили официальные обвинения в окружной прокуратуре города Пак и отпустили под подписку о невыезде из страны и полицейский надзор.