Состояние средней тяжести: Минздрав прокомментировал новости об отравлениях в сети кафе

Опубликовано: 12.10.2025 15:17 , Обновлено: 12.10.2025

Минск, 12 октября. Министерство здравоохранения Беларуси подтвердило факт массового отравления посетительниц одного из столичных кафе. По данным ведомства, в медицинские учреждения города за помощью обратились 12 жительниц Минска с симптомами острого отравления. Все пострадавшие ранее посещали заведение сети «Пит Stop», расположенное на проспекте Независимости.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что всем пациентам был поставлен диагноз «гастроэнтерит инфекционного происхождения». Состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, угрозы для их жизни нет.

Что такое инфекционный гастроэнтерит?

Инфекционный гастроэнтерит — это острое воспалительное заболевание желудка и тонкого кишечника, вызванное патогенными микроорганизмами или их токсинами. В просторечии его часто называют «кишечным гриппом» или «пищевым отравлением».

Основные причины : Заболевание возникает при употреблении пищи или воды, загрязненных бактериями (например, сальмонелла, кишечная палочка, кампилобактер), вирусами (норовирус, ротавирус) или простейшими. Чаще всего возбудители попадают в пищу из-за нарушения санитарных норм: недостаточной гигиены рук персонала, использования некачественных или просроченных продуктов, неправильного хранения и температурной обработки блюд.

: Заболевание возникает при употреблении пищи или воды, загрязненных бактериями (например, сальмонелла, кишечная палочка, кампилобактер), вирусами (норовирус, ротавирус) или простейшими. Чаще всего возбудители попадают в пищу из-за нарушения санитарных норм: недостаточной гигиены рук персонала, использования некачественных или просроченных продуктов, неправильного хранения и температурной обработки блюд. Симптомы : Для гастроэнтерита характерны тошнота, многократная рвота, диарея, боли и спазмы в животе, повышение температуры тела, общая слабость и признаки интоксикации. Заболевание особенно опасно риском обезвоживания организма из-за большой потери жидкости.

В рамках проверки специалисты уже обследовали кафе, оценили условия приготовления и хранения пищи. На лабораторный анализ были взяты пробы сырья и готовой продукции, а весь сотрудники заведения прошли медицинское обследование. Работа кафе временно приостановлена до полного устранения всех выявленных нарушений.

В Минздраве не уточнили, какие именно нарушения были обнаружены и насколько они серьезны, отметив, что расследование инцидента продолжается.