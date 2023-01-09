СОБР обыскал 50 квартир и офисов под Минском из-за завышенных цен

Опубликовано: 09.01.2023 17:04 , Обновлено: 09.01.2023

В Комитете государственного контроля (КГК) заявили, что выявили «незаконную схему», согласно которой компании завышали цены на товары и не платили налоги. Обыски в квартирах и офисах проводил в том числе Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР).

По информации КГК, организаторы схемы готовили для руководителей компаний поддельные документы о приобретении различных товаров, в которых скрывали их настоящую цену и наценку.

«Фактически товары продавались с наценкой до 200%, при этом получаемая коммерческими предприятиями сверхприбыль скрывалась от налогообложения», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники Департамента финансовых расследований КГК вместе с СОБР провели более 50 обысков в квартирах и офисах Минска и Минской области, во время которых изъяли компьютеры, документы и более 260 печатей и штампов подконтрольных группе белорусских и иностранных компаний.

Против организаторов и участников схемы возбудили 9 уголовных дел.

В КГК утверждают, что ущерб Беларуси составил более 2,5 млн. рублей.