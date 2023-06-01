"Сними наручники, я пошёл" – Под Минском пьяный бесправник пытался откупиться от сотрудников ГАИ

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Опубликовано: 01.06.2023 11:17 , Обновлено: 01.06.2023

Нетрезвый водитель за рулем грузовика съехал в кювет и снёс дорожный знак на трассе М-6 "Минск-Гродно. Очевидцами дорожно-транспортного происшествия стали сами сотрудники Минской Госавтоинспекции. В результате мужчину привлекут к ответственности не только за вождение за рулём в пьяном виде, но и за попытку дать взятку инспекторам, от которых он попытался откупиться прямо на месте ДТП.

Как рассказали в МВД Беларуси, за рулем автомобиля был 54-летний минчанин. Оказалось, что за руль грузовика ему нельзя было садиться не только из-за алкогольного опьянения, но и из-за отсутствия действующего водительского удостоверения. Инспекторы выяснили, что ранее мужчину неоднократно привлекали за пьяное вождение и в результате лишили его прав.

Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался и во время составления протокола в машине патрульных попытался дать взятку инспекторам.

“Всё, я вышел и пошёл. Сними наручники, я пошёл,” - попытался “решить вопрос на месте” мужчина и готов был отдать инспекторам “всё, что есть при себе”. Как потом подсчитали правоохранители, мужчина готов был выложить за несоставление ещё одного протокола за пьяное вождение 375 долларов.

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Поскольку на предупреждения сотрудников ГАИ об уголовной ответственности за взятку водитель не реагировал, на место ДТП вызвали следственно-оперативную группу. Мужчина задержали и впоследствии Следственный комитет возбудил против него уголовное дело.