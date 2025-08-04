Следственный комитет Беларуси показал, как горят 350 кг героина

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Опубликовано: 04.08.2025 17:46 , Обновлено: 04.08.2025

Следственный комитет Беларуси «провёл процедуру по уничтожению» партии героина общим весом около 350 кг. В ведомстве показали видео, на котором запечатлён процесс сожжения наркотиков.

Как сообщили в СК, наркотические средства следователи изъяли в ходе расследования нескольких уголовных дел. Основная часть уничтоженного героина — более 320 кг — проходила по уголовному делу в отношении четырёх иностранцев, подозреваемых в принадлежности к преступной организации, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.

Ранее СК установил, что эта партия наркотиков ввезена в Беларусь из Ирана транзитом через Россию. Героин замаскировали в коробках из-под соков и газированных напитков и разместили на одном из складов в Минске.

По данным следствия, партия предназначалась для дальнейшей поставки в страны Евросоюза и Великобританию, а Беларусь использовалась в качестве перевалочного пункта.