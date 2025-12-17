Следователи запустили квадрокоптер у дома в Гомеле, где обрушились перекрытия

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Опубликовано: 17.12.2025 18:57 , Обновлено: 17.12.2025

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что на место обрушения части конструкций многоквартирного дома в Гомеле прибыли следователи.

Они начали выяснение обстоятельств взрыва на улице Косарева, из-за которого обрушилось несколько перекрытий в одном из подъездов 10-этажного дома.

“Для фиксации общей следовой картины и разлета обломков осуществлена аэрофотосъемка с использованием квадрокоптера. Проводится осмотр территории, прилегающей к дому, зафиксированы наружные повреждения здания”, - сообщили в СК.

В СК пообещали уделить внимание установлению причин и условий, приведших к инциденту. Пока в ведомстве о возбуждении дела или о каких-либо статьях, по которым оно могло бы быть, не сообщали.

Тем временем о пострадавших в Минздраве и МЧС не сообщали. В министерстве по чрезвычайным ситуациям уточнили, что всех жителей дома отправили или в гостиницу, или к родственникам.

Также на место аварии прибыли психологи.