«Скучно было»: в Минске подросток разбил окно BMW, залез внутрь и уснул

🎥 Видео

Опубликовано: 08.12.2025 16:09 , Обновлено: 08.12.2025

Милиция Минска опубликовала видео, на котором запечатлён подросток, разбивший стекло припаркованной на стоянке иномарки BMW. Затем он проник в салон и впоследствии… уснул.

Прибывшие на место сотрудники спросили у 16-летнего нарушителя, зачем он это сделал. На записи слышен его ответ: «Скучно было».

Милицию, кстати, вызвал владелец автомобиля, который обнаружил в своей машине спящего незнакомца.

«Как выяснилось, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он разбил стекло автомобиля, проник в салон и уснул. Теперь ему предстоит возместить причинённый ущерб, сумма которого устанавливается», — сообщили в милиции. Хотя оплачивать ущерб, скорее всего, придётся его родителям.

В отношении подростка возбудили уголовное дело за хулиганство и составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения.