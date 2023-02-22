СК задержал водителя МАЗа, столкнувшегося с маршруткой под Смолевичами

Опубликовано: 22.02.2023 15:07 , Обновлено: 22.02.2023

В Следственном комитете Беларуси 22 февраля сообщили подробности произошедшего днями ранее ДТП под Смолевичами, при котором погибли 11 человек.

Там рассказали, что задержали водителя МАЗа «по подозрению в совершении преступления».

Кроме того, в СК сообщили, что выжил водитель маршрутки (ранее говорили о его гибели). Он, и еще 8 человек находятся в больнице.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас проводят комплекс действий, чтобы установить обстоятельства авариии.

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Напомним, в Смолевичском районе 20 февраля в результате столкновения МАЗа и маршрутки погибло 11 человек. Это одно из крупнейших ДТП в Беларуси за последние несколько лет.

Ранее глава МВД Иван Кубраков заявлял, что «предварительно, скоростной режим водители не нарушали».