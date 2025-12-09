СК задержал в Минске преступную группу, выводившую белорусов из запоя

Опубликовано: 09.12.2025 11:36 , Обновлено: 09.12.2025

Следственный комитет по городу Минску сообщил о задержании группы лиц, оказывавших услуги по выводу из запоя. Задержанные работали за деньги, не имея необходимой для такой деятельности лицензии.

Доход псевдонаркологов составил не менее 350 тысяч рублей за три года. Всё началось с того, что основатель будущего сервиса сам обратился за помощью в одну из российских клиник для лечения от наркотической зависимости.

После излечения директор этого российского учреждения предложил белорусу организовать аналогичный бизнес в Минске. Для работы со снятием абстинентного синдрома нужно было лишь запустить рекламу и начать обслуживать клиентов. Несмотря на отсутствие медицинского образования, организатор взялся за раскрутку дела.

В организации «клиники» ему помогал ещё один 36-летний минчанин, также ставший участником преступной группы.

В Следственном комитете утверждают, что новоявленные «наркологи» проводили процедуры без предварительного обследования пациентов, необходимых условий и лицензии. Непосредственно вывод из запоя осуществлял нанятый медик, но без официального оформления трудовых отношений.

Уже в 2023 году минчане разорвали сотрудничество с российским организатором и продолжили бизнес самостоятельно. Однако в 2024 году их деятельность была пресечена милицией.

Бизнесменов-«наркологов» обвинили по частям 2 и 3 статьи 233 УК Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой и сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере).

Оба фигуранта признали вину и возместили государству сумму незаконного дохода. Однако это не повлияло на вердикт суда. Одного из них приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в 105 000 рублей. Второй получил 3 года лишения свободы.